پاکستان کے اہم کھلاڑی کو اینٹی کرپشن چارجز کے تحت معطل  کردیا گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) نیشنل ٹی 20 کپ کے دوران ناردرن کی نمائندگی کرنے والے بلے باز ذیشان ملک کو اینٹی کرپشن چارجز کے تحت معطل کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ذیشان ملک کو انہی چارجز کا سامنا ہے جن چارجز کا سامنا کچھ عرصہ قبل عمر اکمل کو کرنا پڑا تھا۔ ذیشان ملک نے اپنے اردگر د ہونے والی مشکوک حرکات کے بارے پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ذیشان ملک کرکٹ بورڈ کی جانب سے کلیئرنس ملنے تک کسی بھی ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کرسکیں گے۔

Zeeshan Malik provisionally suspended by PCB under clause 4.7.1 of anti corruption code, there’s no other direct charge mention in PR. So, I assume the sub clause (b) was applied? Some other developments have led to this? pic.twitter.com/VNc1oRQbiQ