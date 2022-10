محمد بن سلمان کے سامنے عمران خان کی وہ حرکت کہ جنرل باجوہ کو مافی مانگناپڑگئی ، جنرل گورو کا تہلکہ خیز دعویٰ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی دفاعی تجزیہ کار جنرل گورو اکثر اوقات پاکستان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں لیکن اب کی بار انہوں نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کر دیاہے کہ عمران خان کی ایک حرکت پر جنرل باجوہ کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے معافی مانگنا پڑ گئی تھی ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر جنرل گورو کی ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان دورہ پاکستان پر آئے تو عمران خان ان کی گاڑی چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے ، عمران خان نے سوچا کہ کراﺅن پرنس ایک نوجوان آدمی ہے اور انہیں بنی گالہ چلنے کی پیشکش کی اورکہا کہ وہاں ہمارے پاس لاجواب قسم کا مشروب مغرب موجود ہے ، آپ آئیے اور ہم آپ کا مساج بھی کرواتے ہیں ، عمران خان کی بات سن کر محمد بن سلمان چپ رہے لیکن وہ غصے سے بھر گئے ۔

جنرل گورو نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے پاس آج کل جونوان زلفی بخاری موجود ہیں انہیں مبینہ ایرانی انٹیلی جنس نے رپورٹ دی تھی کہ جیرڈ کشنر نے کہا ہے کہ محمد بن سلمان مشروب مغرب اور مساج کا شوق رکھتے ہیں ، اس بنیاد پر انہیں پیشکش کر دی گئی تو کراﺅن پرنس غصے میں آ گئے ، انہوں نے کہ آپ مجھے چھچھورا سمجھتے ہیں ، میں سعودی عرب کا ولی عہد ہوں ، نہیں بہت برا محسوس ہوا۔ اس کے بعد جنرل باجوہ گئے اور محمد بن سلمان سے عمران خان کی اس حرکت پر معافی مانگی اور ان کی معافی کو قبول کر لیا گیا تھا ۔

This is the craziest stories I have ever heard about Imran Khan and knowing Zulfi’s background, I suspect that it is the truth. I don’t want to share anything that is not true so please judge for yourself. @TwitterSupport this is unverified but highly likely pic.twitter.com/Ve5N9bwIgD