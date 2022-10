لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے معروف اداکار حمزہ علی عباسی لاہور میں ہونے والے "دی لیجنڈ آف مولا جٹ" کے پریمئیر میں شرکت نہ کر سکے جس کہ وجہ اداکار نے ٹوئٹر کے ذریعے شیئر کی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی سب سے مہنگی ترین فلم " دی لیجنڈ آف مولا جٹ" کا رنگا رنگ پریمئیر کا انعقاد لاہور کے کیو سنیما میں کیا گیا جہاں لالی ووڈ کے کئی معروف شوبز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ فلم میں لالی ووڈ اور نئی سینما سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی دیکھائی دیں۔بلال لاشاری اور عمارہ حکمت کی فلم "دی لیجنڈز آف مولا جٹ" طویل انتظار کے بعد دنیا بھر میں ریلیز کردی گئی ہے۔البتہ کہانی میں مولا جٹ کے حریف نوری نتھ کا کردار نبھانے والے حمزہ علی عباسی پریمیئر میں نظر نہ آئے اور اس کی وجہ انہوں نے خود ہی بتائی ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے حمزہ علی عباسی نے کہا کہ "وہ شدید بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پریمئیر میں شریک نہیں ہوسکے لیکن ان کی نیک تمنائیں سب کے ساتھ ہیں"۔

Down with high grade fever - wont be able to make it to the premiere tonight but my best wishes to everyone and #TheLegendOfMaulaJatt is out tomorrow! ❤️???? pic.twitter.com/oqp5I7Lpj4