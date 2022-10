پاکستان کے بڑے سرکاری ہسپتال کی چھت پر دھوپ میں انسانی لاشیں سکھائے جانے کا انکشاف، تصاویر بھی سامنے آگئیں

ملتان (ڈیلی پاکستان آن لائن)نشترہسپتال ملتان کی چھت سے لاوارث لاشوں کی موجودگی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو نے کے بعد پنجاب حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر لاشوں کی باقیات کی تصویر وائرل ہو رہی تھی جس پر کہا جا رہا تھا کہ نشتر ہسپتال کی چھت پر 500 کے قریب لا وارث لاشیں پڑی ہیں اور ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس پر پنجاب حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔

OMG in our horror country, the story of 500 unidentified bodies found on the rooftop of Nishtar hospital, #Multan in #Punjab is a true story. ???? pic.twitter.com/VW2iarMES7

انکوائری کمیٹی کی جانب سے ابتدائی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کی تفصیلات مونس الٰہی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیئر کی ہیں،رپورٹ کے مطابق یہ وہ نامعلوم لاشیں ہیں جنہیں پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے حوالے کیا اور ضرورت پڑنے پر اسے میڈیکل (ایم بی بی ایس )کے طلباء کے لیے تدریسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہ لاشیں بوسیدہ اور بدبودار ہیں اس لیے ان کو فریزر میں نہیں رکھا جا سکتا، رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ لاشیں اتنی بری حالت میں تھیں کہ انہیں تدریسی مقصد کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا مکمل پٹریفیکشن کے عمل کے بعد، ہڈیوں کو ان جسموں سے میڈیکل کے لیے نکالا جاتا ہے، اس لیے انسانی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی اور ان سے طلبا کے تدریسی عمل کیلئے ہڈیاں نکالنے کے بعد ان لاشوں کو مکمل طور پر جلایا جاتا ہے۔

These are the unknown dead bodies handed over by the police to Nishtar Medical university Multan for post mortem and if required to be used for teaching purpose for MBBS students. https://t.co/NhGFYWsGYj

An official inquiry has been launched. Pls read initial reply:

These bodies are decayed and foul smelling.

These cannot be kept in the freezer.

These bodies were in so bad condition that they can't be used for teaching purpose as well.

So after the process of complete putrefaction, the Bones are retrieved from these bodies for medical