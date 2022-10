فیکٹ چیک: شیریں مزاری نے سینیٹر اعظم سواتی کی جعلی میڈیکل رپورٹ شیئر کی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی سینئر رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری نے حکام پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے گرفتار سینیٹر اعظم سواتی کی 'جعلی میڈیکل رپورٹ' تیار کی۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایک میڈیکل رپورٹ شیئر کی جو کہ 17 اگست 2022 کی ہے۔ شیریں مزاری نے لکھا 'جب آپ غیر قانونی طور پر گرفتار لوگوں کی جعلی میڈیکل رپورٹس بناتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بے نقاب کرتی ہیں، سینیٹر اعظم سواتی کی میڈیکل رپورٹ پر تاریخ دیکھیں، اس رپورٹ کا خیرمقدم کرنے والے صحافیوں کو شاید تاریخ بھی دیکھنی چاہیے تھی۔"

When u create fake medical reports of people u illegally arrest then its these little things that expose you! Check the date on the medical report of Senator Azam Swati! The sapm-seeking journos who welcomed this report should have perhaps seen the date also! #ReleaseAzamSwati pic.twitter.com/xhM7VrlVcA