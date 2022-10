اسٹیبلشمنٹ کو این آر او سے کیا ملتا ہے؟ کوئی وزیر اعظم مدت پوری کیوں نہیں کرسکا؟ صحافی مبشر زیدی کے سوالوں پر عمران خان نے کیا جواب دیا؟

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی مبشر زیدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان سے دو سوالات کیے۔

مبشر زیدی کے مطابق انہوں نے کراچی میں عمران خان سے سوال پوچھا کہ اسٹیبشلمنٹ کو این آر او دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سوال پر عمران خان نے کہا کہ یہ ایک ملین ڈالر سوال ہے۔ مبشر زیدی کے مطابق انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیوں پاکستان میں کوئی وزیر اعظم چاہے چور، ڈاکو، تابعدار یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو پانچ سال کی مدت پوری نہیں کر سکا؟ اس سوال پر عمران خان ہنس دیے۔

Just met @ImranKhanPTI in Karachi. Asked him 2 questions 1) What establishment gains giving NROs he replied its a million dollar question. I also asked him why no PM in Pakistan irrespective of being a chor, daku, tabeydaar or farishta has not completed 5-year term. He laughed.