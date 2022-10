مبشر زیدی نے "ذرا ہٹ کے" چھوڑ دیا، ترکی کے چینل میں جانے کا اعلان

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی مبشر زیدی نے 23 سال کی وابستگی کے بعد ڈان نیوز کو خیر باد کہہ دیا، اب وہ ترک میڈیا میں خدمات سرانجام دیں گے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مبشر زیدی نے کہا کہ وہ آج ڈان نیوز پر اپنے پروگرام "ذرا ہٹ کے" کا آخری پروگرام کر رہے ہیں جس کے بعد وہ استنبول چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 23 برس تک ڈان کے ساتھ کام کیا اور اب وہ ترکی میں ٹی آر ٹی ورلڈ میں بطور ایگزیکٹو پروڈیوسر خدمات سرانجام دیں گے۔

I'm signing off @ZaraHatKay_Dawn my last show @Dawn_News tonight Leaving for Istanbul soon to take up a position @trtworld as Executive Producer @The_Newsmakers It has been a 23-year journey with Dawn & I would like to thank management & co-hosts @ZarrarKhuhro @WusatUllahKhan