پی سی بی نے قومی ٹیم کی ہوٹل سے سٹیڈیم تک راستے کی ویڈیو جاری کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پی سی بی (پاکستان کرکٹ بورد) نے قومی ٹیم کی ہوٹل سے سٹیڈیم تک راستے کی ویڈیو جاری کر دی۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستانی ٹیم احمد آباد ہوٹس سے سٹیڈیم کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں بھارتی شائقین سڑک کنارے کھڑے نظر آئے۔ بھارتی شائقین مہمان ٹیم کو دیکھ کر ہاتھ ہلا ہلا کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔

Plenty of fanfare as people gather on the Pakistan team's route to the stadium ️#INDvPAK | #DattKePakistani | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/FhY9W1xZWp