پاکستان کی بیٹنگ لائن کی ناکامی پر شعیب اختر برس پڑے ، ویڈیو جاری

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) احمد آباد میں ہونیوالے پاک ، بھارت ٹاکرے میں پاکستان کی بیٹنگ لائن کی ناکامی پر شعیب اختر برس پڑے ،سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم "ایکس "پر اپنےویڈیو میسیج میں راولپنڈی ایکسپریس نے کہا کہ اتنی زبردست بیٹنگ پچ پر بڑا اسکور کرنے کا موقع پاکستانی ٹیم نے ضائع کردیا ۔ ٹیم کو بہت اچھا موقع ملا مگر اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا اور یہ لوگ بڑا سکور نہیں کرسکے جو بہت مایوس کن ہے۔

"جنگ " کے مطابق شعیب اختر نے بھارتی ٹیم کی بولنگ لائن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بڑی زبردست بولنگ کی جبکہ روہیت شرما نے بھی عمدہ کپتانی کا مظاہرہ کیا اور اتنے زبردست بولرز کا انتخاب کیا ۔

What a waste of opportunity on a great batting wicket. Disappointed. Very disappointed. pic.twitter.com/2EnC1z9zni