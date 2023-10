لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیائے کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ جاری، پاک بھارت میچ کے دوران ٹی وی اسکرینز اور احمد آباد اسٹیڈیم میں بیٹھے لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہیں، ایسے میں پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی بھی خاصی پرجوش ہیں ، اور پاک ٹیم کی کامیابی کیلئے دعا گو ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر خواتین کھلاڑیوں کی خوبصورت تصاویر شیئر کی ہیں۔

آپ بھی دیکھیے۔۔↓

Catching up on the action



Pakistan women's team watching the #INDvPAK match on the sidelines of their training session #DattKePakistani | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/nwINJ6wvFQ