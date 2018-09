وزیراعظم کے بعد صدر مملکت عارف علوی نے بھی قوم سے انتہائی اہم اپیل کر دی، آپ بھی جانئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت ڈاکٹرعارف علوی نے کہا کہ پاکستان میں پانی کی قلت ہے،پانی کی قلت کاتعلق گلوبل وارمنگ سے بھی ہے،پاکستان میں جیسے پانی استعمال کیاجاتاہے وہ درست طریقہ نہیں ہے۔

نجی ٹی وی چینل” جیو نیوز“ کے مطابق صدرمملکت ڈاکٹرعارف علوی نے پانی کی کمی سے متعلق بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان اور وزیر اعظم کا ڈیم فنڈ کا قیام خوش آیندہے،اوورسیزپاکستانی ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرانے پر توجہ دیں،مستقبل میں پاکستان میں پانی کی شدید قلت پیدا ہوجائے گی،حکومت ایسے طریقے وضع کرےگی کہ زراعت میں پانی ضائع نہ ہو،شہروں میں بھی پانی کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے،پانی کو بچانے کے لیے ہر طریقہ بروئے کار لائیں،تاکہ ملک میں کبھی بھی پانی کی قلت نہ ہو۔

صدر مملکت نے کہا کہ زندہ قومیں اس طرح کے کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتی ہیں، حکومت ساتھ ضرور دے گی لیکن عوام اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے،ذرعی شعبے میں جدید طریقوں سے پانی کا استعمال کی جائے تو پانی بچ سکتا ہے ۔

۔۔۔وڈیو دیکھیں۔۔۔

پانی کے مسائل پر صدر مملکت کا ویڈیو پیغام جاری

President of Pakistan @ArifAlvi appeals overseas Pakistanis to generously donate to the #DamsFund #PublicNews @PresOfPakistan @PTIofficial pic.twitter.com/xT4ljaPsW3