عارف علوی تو کہتے تھے پروٹوکول نہیں لوں گا؟ کراچی پہنچنے پر کتنی گاڑیاں ان کیساتھ تھیں؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی) کو حکومت ملی اور عمران خان وزیراعظم بنے تو سادگی اپنانے کا عزم ظاہر کیا گیا مگر اس کے بعد سے اب تک پروٹوکول اور دیگر معاملات میں ایسے سکینڈل سامنے آئے ہیں کہ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر صحافی سیدرضا مہدی نے صدر عارف علوی کی کراچی ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے کی پروٹوکو ل کی وڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ”خان صاحب مجھے ابھی بھی آپ کی کامیاب ہونے کے بعد کی وکٹری سپیچ یاد ہے ،جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے آپ کے مسائل اور ہم اس پر غور کریں گے، اب مجھے کراچیوں کی طرف سے شکایت ہے جو گھنٹے تک عارف علوی کے پروٹوکول کی وجہ سے سڑکوں پر خوار ہو تے رہے“

وڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر پاکستان 28گاڑیوں کے شاہانہ پروٹوکول میں کراچی ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گا ہ کی جانب روانہ ہوئے تو ان کی آمد کے موقع پر شاہراہ فیصل کے اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئیں تھی۔

۔۔۔وڈیو دیکھیں۔۔۔

Khan Sb i still remember what you said in your inaugural address to the nation and this is what you said “You have Social Media raise your issues there and we will look into it” now i have a complain on behalf of Karachiities who suffered for hours due to Arif Alvi’s protocol. pic.twitter.com/IIwyv1YkPl