پاک فوج کا سرحدی علاقے میں آپریشن، دہشتگرد کمانڈر احسان اللہ اپنے دو ساتھیوں سمیت مارا گیا

راولپنڈی (ویب ڈیسک) پاک فوج نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد کمانڈر احسان سنڑےاور اس کے 3 ساتھیوں کو ہلاک کردیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاک فوج نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے غڑیوم میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران دہشت گرد کمانڈر احسان سنڑے اور اس کے 3 ساتھی مارے گئے۔

In a major breakthrough, terrorist commander Ihsan Ullah alias Ihsan Sanray along with 3 other terrorists killed during an Intelligence Based Operation (IBO) today in Ghariom, Shaktu near the inter district boundary of North and South Waziristan. Ihsan Sanray masterminded (1/2) pic.twitter.com/IfVGZk9p4M

