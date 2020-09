سوشل میڈیا پرا داروں کیخلاف پراپیگنڈے کے الزام میں صحافی اسد علی طورسمیت دو افراد  کیخلاف مقدمہ درج، صحافی کا موقف بھی آگیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سوشل میڈیاکے ذریعے پاک فوج اوردیگرسرکاری اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈاکرنے کے الزام میں صحافی اسد علی طور سمیت دوافرادکے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرلئے گئے اور اب اس پر اسد علی طور کا موقف بھی آگیا اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھکنڈے انہیں خاموش نہیں کراسکتے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق تھانہ جاتلی کوحافظ احتشام احمد نے بتایا کہ سائل کافی عرصہ سے سوشل میڈیا استعمال کررہا ہے، گزشتہ کچھ عرصہ سے اسد علی طور جوکہ اپناسوشل میڈیا اکاؤنٹ رکھتا ہے اپنی پوسٹوں کے ذریعہ سے مملکت خدادادِ پاکستان اور اسکے اداروں اور پاکستان آرمی کے خلاف منفی پروپیگنڈہ کررہا ہے ۔تھانہ کوٹلی ستیاں کومزمل الحق نےبتایاکہ ایک محب وطن شہری اور سوشل میڈیا صارف ہوں لیاقت حسین سکنہ لالہ زارسوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ کا مشاہدہ کررہاہوں اور یہ بات واضح ہوئی کہ مذکورہ اپنی پوسٹوں کے ذریعے مملکت خداداد پاکستان خصوصا پاک افواج کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور حالیہ کچھ دنوں سے تو مکمل منصوبہ بندی سے سلامتی کے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کررہا ہےجس سے موجودہ نازک صورت حال میں ان اداروں کی ساکھ کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔اس بارے میں صحافی اسد علی طورکا موقف بھی آگیا۔

IMPORTANT ANNOUNCEMENT: Without listening me reportedly on the complaint of a proxy character Hafiz Ehtisham Rawalpindi police registered FIR against me allegedly on being “Anti #Pakistan and propagating against #PakistanArmy on social media.” Such fascist tactics can’t silent me pic.twitter.com/4puY6vFn9J

