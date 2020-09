آئی سی سی نے آل ٹائم ٹی 20 باﺅلرز رینکنگ جاری کر دی، پاکستان کے کتنے باﺅلرز ٹاپ ٹین میں شامل ہیں؟ جان کر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جائے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ریٹنگ کے حساب سے آل ٹائم ٹی 20 باﺅلرز کی رینکنگ جاری کر دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے ریٹنگ کے حساب سے آل ٹائم ٹی 20 باﺅلرز رینکنگ جاری کردی جس کے مطابق ٹاپ ٹین رینکنگ میں 5 پاکستانی کھلاڑی شامل ہیں۔ فاسٹ باﺅلر عمر گل 857 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہیں، بوم بوم آفریدی چھٹے، سعید اجمل آٹھویں، عماد وسیم نویں اور لیگ سپنر شاداب خان دسویں نمبر پر براجمان ہیں۔

آل ٹائم ٹی 20 باﺅلرز رینکنگ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ویسٹ انڈیز کے سیمیول بدری 855 پوائنٹس کے ساتھ موجودہیں جبکہ تیسرے نمبر پر کیوی سپنر ڈینئل ویٹوری براجمان ہیں ان کی ریٹنگ 850 ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ویسٹ انڈیز کے آف سپنر سنیل نارائن موجود ہیں ان کی ریٹنگ 817 ہے، افغانستان کے لیگ سپنر راشد خان 816 ریٹنگ کے ساتھ پانچویں نمبر پر براجمان ہیں۔

#DidYouKnow that FIVE Pakistan bowlers feature in the all-time list of the @MRFWorldwide ICC T20I Rankings ????

Two of these ???????? players were a part of the 2007 @T20WorldCup. Guess who? ????#T20TakesOff pic.twitter.com/YFs1ZyxuWh

— ICC (@ICC) September 13, 2020