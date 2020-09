خدا یہ وقت تری آنکھ کو نہ دکھلائے | امجد اسلام امجد| خدا یہ وقت تری آنکھ کو نہ دکھلائے | امجد اسلام امجد|

یہ دشتِ ہجر یہ وحشت یہ شام کے سائے

خدا یہ وقت تری آنکھ کو نہ دکھلائے

اسی کے نام سے لفظوں میں چاند اترے ہیں

وہ ایک شخص کہ دیکھوں تو آنکھ بھر آئے

کلی سے میں نے گلِ تر جسے بنایا تھا

رتیں بدلتی ہیں کیسے، مجھے ہی سمجھائے

جو بے چراغ گھروں کو چراغ دیتا ہے

اسے کہو کہ مرے شہر کی طرف آئے

یہ اضطرابِ مسلسل عذاب ہے امجد

مرا نہیں تو کسی اور ہی کا ہو جائے

شاعر: امجد اسلام امجد

(شعری مجموعہ:پسِ گفتگو )

Yeh Dasht -e-Hijr , Yeh Wehshat , Yeh Shaam K Saaey

Khuda Yeh Waqt Tiri Aankh Ko Na Dikhlaaey

Usi K Naam Say Lafzon Men Chaand Utartay Hen

Wo Aik Shakhs Keh Dekhun To Aankh Bhar Aaey

Jo Kho Chukay Hen Unhen Dhoondna To Mumkin Hay

Jo Ja Chukay Hen Unhen Koi Kiss Tarah Laaey

Kali Say Main Nay Jisay Gull -e- Tar Banaaya Tha

Ruten Badalti Hen Kaisay Mujhaay Hi Samjhaaey

Jo Be Charaagh Gharon Ko Charaagh Deta Hay

Usay Kaho Keh Miray Shehr Ki Taraf Aaey

Yeh Iztaraab Musalsal Azaab Hay AMJAD

Mira Nahen To Kissi Aor Hi Ka Hi Jaaey

Poet: Amjad Isalm Amjad