کیسز میں اضافہ ، کون سی چیز کورونا پھیلانے کی وجہ بن رہی ہے؟ حیران کن انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈپٹی کمشنر اسلام آباد محمد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ کورونا کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہوگیا ہے۔

انہوں نے ایک ٹوئٹر پر ایک گراف شیئر کیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح کورونا کے کیسز کم ہوگئے تھے اور ایک دن میں 8 تک محدود ہوگئے تھے لیکن اب یہ کیسز 39 تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی وفاقی دارالحکومت میں 6 ستمبر کو کم ترین یعنی 8 کیسز رپورٹ ہوئے تھے جبکہ 13 ستمبر کو یہاں ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد بڑھ کر 39 ہوگئی ہے۔

حمزہ شفقات کے مطابق کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ نے اسلام آباد میں ہر کیس کو ٹریس کیا ہے۔ حال ہی میں جن کیسز میں اضافہ ہورہا ہے ان میں سے 80 فیصد ہسپتالوں کے ذریعے پھیل رہے ہیں۔ اس لیے عوام کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

Covid cases going up. We have traced each and every case in Islamabad. In the recent surge 80 percent infection is spreading through hospitals. Please be extremely careful while visiting hospitals. pic.twitter.com/Qyo9kFekz9

— Muhammed Hamza Shafqaat (@hamzashafqaat) September 13, 2020