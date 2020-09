620 روپے کا چیک بھیجنے پر پی ٹی وی انتظامیہ نے راشد محمود سے معذرت کرلی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر اداکار راشد محمود کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی انتظامیہ نے انہیں 620 روپے کا چیک بھیجنے پر معذرت کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ غلطی سے بھجوایا گیا ۔

ایک ویڈیو پیغام میں اداکار راشد محمود نے کہا کہ انہیں دکھ کے ساتھ ساتھ خوشی ہوئی ہے کہ لوگ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ان کی لاہور سٹیشن کے لوگوں اور ایم ڈی سے بات ہوئی تو انہوں نے معذرت کی۔

راشد محمود کے مطابق پی ٹی وی انتظامیہ نے وضاحت کی کہ ان کا مجھے دکھ پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں پی ٹی وی کی معذرت کو قبول کرتا ہوں، یہ ایک غلط فہمی تھی جو اب کلیئر ہوگئی ہے جس کے بعد میرا دل صاف ہوگیا اور یہ معاملہ ختم ہوگیا ہے۔

خیال رہے کہ اس سے پہلے اداکار راشد محمود نے ایک پیغام میں بتایا تھا کہ انہوں نے محرم میں میر انیس کا مرثیہ پڑھا تھا جس کا پی ٹی وی کی جانب سے 2 سال بعد 620 روپے معاوضہ ادا کیا گیا۔ یہ ان کی 40 سالہ خدمات کی توہین ہے اس لیے وہ آئندہ پی ٹی وی کیلئے کبھی بھی کام نہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔

"My reaction was natural but I have been told by the PTV Management that it was because of some confusion, so I am over this", he added. pic.twitter.com/f6rDh1ChoV

— PTV Home (@PTVHomeOfficial) September 14, 2020