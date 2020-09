چیئر مین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے شاندار اعلان کردیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئر مین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ آج سی پیک کے دوسرے مرحلے کا تاریخی دن ہے ،پاکستان میں صنعتی ترقی کا سفر شروع ہو گیا جس کا بہت عرصے سے انتظار تھا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے لکھا کہ نئی صنعتیں اور برآمدات فرو غ پائیں گی ،روز گار کے بے پناہ نئے مواقع میسر ہونگے ۔ان کا کہنا تھا کہ آئیں سی پیک کو کامیاب بنانے کے لیے سب مل کر ہاتھ ملائیں ۔

Historic day for #CPEC Phase-2,we embark upon much awaited journey to mass Industrialisation in Pakistan, new industry will boost exports, massive employment opportunities will be created. Let’s all join hands to make it a resounding success #cpec #CPECMakingProgress pic.twitter.com/h5Ffb4BSYL

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) September 14, 2020