"میرے ساتھ رات گزارلو نہیں تو تمہارے باپ کو قتل کرادوں گا" نوجوان کی لڑکی کو دھمکی، ہنگامہ برپا ہوگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر "ابشام زاہد بیہانڈ دی بارز" کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابشام نامی نوجوان کو فاطمہ نامی لڑکی کو ٹارچر کرنے کے جرم میں جیل میں ڈالا جائے۔

یہ کہانی ایک ٹویٹ سے شروع ہوئی جس میں ایک خاتون نے الزام لگایا کہ ابشام نامی یہ نوجوان اس کی سہیلی فاطمہ کو ریپ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے ۔ متاثرہ لڑکی کے اہلخانہ نے ہر قانونی راستہ اختیار کیا مگر انہیں انصاف نہیں ملا جس کے بعد فاطمہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

TW

FATIMA’S LIFE IS AT RISK.

This man(Ibsham)has been harassing and threatening my friend(Fatima) to kill/rape her and her family. Her family tried every legal way possible but our system has failed to give her justice.She’s decided to come up on her own and needs our support1/2 pic.twitter.com/aDg6xMl6pQ

— Simon (@simonsaysrant) September 14, 2020