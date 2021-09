رمیز راجہ نے کرکٹ شائقین کے لیے بڑا اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) رمیز راجہ نے کہا ہے کہ وہ ہفتے یو ٹیوب لائیو پر کرکٹ شائقین کے سوالوں کے جواب دیا کریں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مجھے مبارک باد دینے والے تمام افراد کا بہت شکریہ، کرکٹ شائقین سے رابطہ رکھنے کے لیے میں ہر ہفتے یوٹیوب پر سوالات، جوابات کا لائیو سیشن کیا کروں گا۔اپنی چیئرمین شپ کے دوران معاملات کو شفاف طریقے سے چلاؤ گا اور معاملات پر کڑی نظر رکھوں گا۔

To all, many thanks for your wishes. Means a lot. To keep communication channels open, I will have Fan Forum with Ramiz, a Q&A live session on RamizSpeaks every week. I promise to be open and transparent during my stint as Chairman PCB. So let’s get cracking!