رمیز راجہ کرکٹ کے فینز کو سب سے بڑی خوشخبری سنادی، وہ کام کرنے کا اعلان کر دیا جو پہلے کبھی نہ ہوا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے منتخب ہونے والے چیئرمین رمیز راجہ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد شائقین کرکٹ کو خوشخبری سناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر ہفتے سوال و جواب کا براہ راست سیشن کیا کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر جاری پیغام میں چیئرمین پی سی بی رمیزراجہ نے پیغامات بھیجنے اورنیک خواہشات رکھنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ رمیزراجہ نے کہا کہ ہرہفتے سوال جواب کا لائیوسیشن کروں گا۔رمیزراجہ نے مزید کہا کہ کھلے دل اورصاف شفاف انداز میں کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز چیئرمین کرکٹ بورڈ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے تمام نوجوانوں کو ایک لاکھ روپے تنخواہ میں اضافے کی خوشخبری بھی سنائے اور ساتھ ہی پاکستان ٹیم کیلئے غیر ملکی کوچز کے ناموں کا اعلان بھی کیا جس میں میتھیوز ہیڈن ہیڈ کوچ اور ورنن فلینڈر باولنگ کوچ شامل ہیں۔

To all, many thanks for your wishes. Means a lot. To keep communication channels open, I will have Fan Forum with Ramiz, a Q&A live session on RamizSpeaks every week. I promise to be open and transparent during my stint as Chairman PCB. So let’s get cracking!