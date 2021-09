فاسٹ باؤلر ملنگا کا ریٹائرمنٹ کا اعلان، انہوں نے آخری میچ کب کھیلا تھا؟

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکن کرکٹر لستھ ملنگا نے تمام فارمیٹس کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔

فاسٹ باؤلر لستھ ملنگا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کی طرف سے 30 ٹیسٹ، 226 ون ڈے اور 84 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے۔ انہوں نے اپنا آخری ٹی 20 میچ پالی کیلے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف مارچ 2020 میں کھیلا تھا۔

سنہ 2014 میں سری لنکن ٹیم نے لستھ ملنگا کی قیادت میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کی ۔ ملنگا ٹی 20 کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے فاسٹ باؤلر ہیں ۔ انہوں نے اپنے کریئر میں 107 ٹی ٹوئنٹی وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹی 20 میں دو بار ہیٹرک بھی کی ہے۔

Hanging up my #T20 shoes and #retiring from all forms of cricket! Thankful to all those who supported me in my journey, and looking forward to sharing my experience with young cricketers in the years to come.https://t.co/JgGWhETRwm #LasithMalinga #Ninety9