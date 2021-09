پٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا امکان، شہباز شریف حکومت پر برس پڑے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے پٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ڈالر روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے جبکہ تین سالوں میں قرضوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔مہنگا آٹا، چینی اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت کی تباہی اور بربادی کی داستاتیں سنارہے ہیں۔

Dollar hitting all-time high against the rupee, the fastest build-up of foreign loans in 3 years & the highest petrol, sugar & flour prices are some of the examples of the shipwreck that is the PTI government. Translated into tangible outcomes, it spells doom & gloom for people.