برطانوی وزیراعظم کی والدہ کا انتقال ، عمران خان کا پیغام بھی سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے اپنی برطانوی ہم منصب بورس جانس کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی والدہ کے انتقالِ پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کٹھن گھڑیوں میں میری دعائیں اور ہمدردیاں ان اور ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ ہیں۔

واضح رہے کہ بورس جانسن کی والدہ شارلٹ جانسن آج (منگل کو)ا نتقال کرگئیں تھیں۔ شارلٹ ایک پیشہ ور مصور تھی۔ وہ 1942 میں آکسفورڈ میں سر جیمز فوسیٹ کے ہاں پیدا ہوئیں ، جو یورپی کمیشن برائے انسانی حقوق کی صدر تھیں۔انہوں نے 1963 میں بورس کے والد اسٹینلے سے شادی کی اور ان کے ساتھ چار بچے پیدا ہوئے۔بعد میں ان کی 1979 میں طلاق ہوگئی اور اس نے امریکی پروفیسر نکولس واہل سے دوبارہ شادی کی۔

My condolences to Prime Minister @BorisJohnson on the sad demise of his mother. In this difficult moment my thoughts and prayers are with him and his family.