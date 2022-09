کترینہ کیف اور وکی کوشل کا پہلی بار ایک ساتھ اشتہاری شوٹ ، تصاویر وائرل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کی معروف جوڑی وکی کوشل اور کترینہ کیف کاشادی کے بعد پہلی بارایک ساتھ اشتہاری فوٹو شوٹ وائرل ہو گئی۔

پنک ویلاس نیوز کے مطابق بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کترینہ کیف اور وکی کوشل ایک ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہیں لیکن اس بار وہ کسی فلم کیلئے نہیں بلکہ ایک اشتہاری مہم کیلئے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک اشتہار کی شوٹنگ کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ وائرل تصاویر نے پہلے ہی انٹرنیٹ پر دھوم مچا رکھی ہے ۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں واضح طور پر وکی اور کترینہ کو چھٹیوں کے آرام دہ لباس میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک فریم میں ایک ساتھ پوز دیتے ہوئے، وہ ایک ساتھ بہت خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں۔ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کترینہ کیف شرما رہی تھیں جب کہ وکی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے رومانی سین دیکھ کر مداح حیران رہ گئے۔

I'm so excited for the ad????

My babies????????????????????????#KatrinaKaif #VickyKaushal #VicKat pic.twitter.com/kVHCxtPLxB