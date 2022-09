بھارتی صحافی کی غلطی پر اداکارہ ریچا چڈھا نےفوراً تصحیح کردی 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ رچا چڈھا نے بھارتی صحافی کی جانب سے اپنی شادی سے متعلق کی گئی غلط ٹوئٹ پر تصیح کی کہ علی ظفر پاکستانی گلوکار ہیں جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔

انڈیا ٹائمز کے مطابقبالی ووڈ اداکارہ رچا چڈھا اور اداکار علی فضل کی شادی آئندہ ماہ ہونے جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے بھارتی صحافی نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ ٹائمز آف انڈیا کی ہندی ویب سائٹ سے وابستہ صحافی شانت جین نے ٹوئٹ کی کہ" ریچا چڈھا آئندہ ماہ اکتوبر میں علی ظفر سے شادی کرنے جا رہی ہیں"۔جس پر اداکارہ رچا چڈھا نے صحافی کی ٹوئٹ پر فورا ری ٹوئٹ کیا اور یاد دہانی کرائی کہ "علی ظفر پاکستانی گلوکار واداکارہ ہیں جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں".

غلطی کا احساس ہونے پر شانت جین نے فوری غلطی کی تصیح کی۔

Now @alifazal9 and @RichaChadha

will get married on 6th October at Delhi. Reception will be on 7th October at Mumbai.

Exclusive: Richa Chadha-Ali Fazal’s wedding date revealed | Hindi Movie News - Times of India | The Times of India?utm_source=twitter https://t.co/6l36WLg5fB