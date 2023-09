لیونل میسی نے اربوں روپے مالیت کا نیا گھر خرید لیا

نیویارک (ویب ڈیسک) لیونل میسی دنیا کے امیر ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں اور اس وقت امریکا میں انٹر میامی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں، انہوں نے امریکی ریاست فلوریڈا میں اربوں روپے کا گھر خریدا ہے۔

10 ہزار 486 اسکوائر فٹ رقبے پر پھیلا یہ گھر فلوریڈا کے شہر فورٹ Lauderdale میں واقع ہے جس میں 8 سونے کے کمرے، متعدد باتھ رومز، 3 گیراج اور ایک سوئمنگ پول موجو ہے۔یہ گھر انٹر میامی کے سٹیڈیم کے قریب ہے۔

لیونل میسی اور ان کی اہلیہ نے یہ گھر ایک کروڑ 80 لاکھ ڈالرز (3 ارب 22 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد) میں خریدا۔

Pictures of Lionel Messi's new house in Florida ????️ pic.twitter.com/oYg6SGB9qM