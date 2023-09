کیا واقعی پاکستان میں ہوائی جہازوں میں بھی بھکاری بھیک مانگنے لگے؟ ویڈیو وائرل ، حقیقت سامنے آگئی 

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک انوکھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک شخص کو ہوائی جہاز میں دوران سفر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ویڈیو میں موجود شخص کو پاکستانی شہری قرار دے کر پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستانی بھکاریوں نے ہوائی جہازوں میں بھی بھیک مانگنی شروع کر دی ہے، لیکن اس ویڈیو کی حقیقت کچھ اور ہے۔

ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کی طرف سے اپنے ایکس اکاﺅنٹ پر ایک ٹویٹ میں اس ویڈیو کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ویڈیو پانچ سال پرانی ہے اور یہ واقعہ قطر کے دارالحکومت دوحہ سے ایران کے شہر شیراز جانے والی پرواز میں پیش آیا تھا۔

The video of the beggar begging on a plane that is circulating on social media is not from Pakistan. According to the information provided, the video is more than five years old and was filmed on a Doha-Shiraz flight.⬇️ pic.twitter.com/Wf6EckSVjP