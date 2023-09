پُراسرار اُڑن طشتریوں کا معمہ، ناسا نے رپورٹ جاری کردی

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)غیرشناخت شدہ پراسرار اشیا کے حوالے سے اپنے مطالعے کے نتائج ناسا نے جاری کردیے،امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے گذشتہ سال اعلان کیا تھا کہ وہ غیرمعمولی مظاہر (یو اے پی) سے متعلق شواہد کا جائزہ لے رہی ہے۔ ناسا نے بعدازاں یو اے پی کی اس اصطلاح کو ان آئیڈینٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹ یو ایف او سے تبدیل کر دیا تھا۔

ناسا کی طرف سے بلائے گئے ایک پینل کی جاری کردہ رپورٹ میں اس سوال کا کوئی حتمی جواب فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بجائے، یہ خلائی ایجنسی کے لیے "نامعلوم غیر معمولی مظاہر" یا U.A.P. پر ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کی تشریح کرنے میں ایک بڑا کردار تجویز کرتا ہے۔

اس کے جواب میں خلائی ایجنسی نے اعلان کیا کہ اس نے یو اے پی کا ایک ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔

ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ "ناسا یہ کام انسانیت کے فائدے کے لیے شفاف طریقے سے کرے گا۔"

لیکن جمعرات کو واشنگٹن ڈی سی میں ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نیوز کانفرنس میں، نکولا فاکس، ناسا کے سائنس مشن ڈائریکٹوریٹ کے ایسوسی ایٹ ایڈمنسٹریٹر نے نئے ڈائریکٹر کی شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔

ڈاکٹر فاکس نے کہا، ’’ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے۔

ناسا کے عہدیداروں نے کہا کہ شناخت کو خفیہ رکھنے کی ایک وجہ مطالعہ کے دوران پینل کے ارکان کی طرف سے ہراساں کرنا اور دھمکیاں دینا تھا۔ مئی میں منعقدہ ایک عوامی میٹنگ کے دوران، ناسا کے یوٹیوب فیڈ پر بہت سے تبصرہ کرنے والوں نے پینل کے ارکان پر جھوٹ بولنے یا ماورائے زمین کے شواہد کو چھپانے کا الزام لگایاتھا۔

U.A.P.s اکثر موسمی غبارے جیسی بے ضرر اشیاء بنتے ہیں۔ زیادہ تر ماہرین اجنبی خلائی جہاز کو کسی بھی واقعے کی غیر متوقع وضاحت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ جو کچھ مشاہدہ کیا گیا ہے وہ ابھی تک غیر دریافت شدہ ماحولیاتی مظاہر، یا جدید ہتھیاروں کے نظام کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔

پچھلے سال جون میں، اس وقت ناسا کے سائنس ڈائریکٹوریٹ کے ایسوسی ایٹ ایڈمنسٹریٹر تھامس زربوچن نے اس مطالعے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ "دستیاب ڈیٹا کی شناخت پر توجہ مرکوز کرے گا، مستقبل کے ڈیٹا کو کس طرح بہترین طریقے سے اکٹھا کیا جائے اور ناسا ان ڈیٹا کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے تاکہ سائنسی سائنس کو منتقل کیا جا سکے۔

ڈاکٹر زربوچن نے U.F.O کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ رپورٹس زیادہ خطرہ، اعلیٰ اثر والی تحقیق ہو سکتی ہیں، ممکنہ طور پر کچھ مکمل طور پر نئے سائنسی مظاہر کا پردہ فاش کرتی ہیں، یا ممکنہ طور پر کوئی نئی یا دلچسپ چیز نہیں لے کر آتی ہیں۔

پینل کے 16 ارکان، جس کی قیادت ڈیوڈ اسپرگل، ایک ماہر فلکیات اور سائمن فاؤنڈیشن کے صدر کر رہے تھے، میں یونیورسٹی کے پروفیسرز، خلائی پالیسی کے ماہرین، ایک سائنس صحافی اور خلائی صنعت کے اہلکار شامل تھے۔

جلسہ عام کے دوران ماہرین نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ تقریباً تمام نامعلوم واقعات کا جمع کیا گیا ڈیٹا کم معیار کا تھا اور اس وجہ سے بہت سے واقعات کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔

