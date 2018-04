خواتین و حضرات! قومی اسمبلی کے اجلاس سے خبر آئی ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ نے سپیکر قومی اسمبلی کو اپنے خطاب میں ’’یار‘‘ کہہ کر مخاطب کیا۔

یقینا، یہ لفظ روانی اور بے خیالی میں منہ سے نکل گیا ہو گا، جس طرح:

دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا

اسی طرح کسی کو یار کہہ دینے سے یاری قائم نہیں ہو سکتی۔خبر کی تفصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جنابِ ایاز صادق سپیکر اسمبلی کو روانی میں ’یار‘‘ کہہ گئیں، جس پر ایوان قہقہوں سے گونج اُٹھا اور اسمبلی کا ماحول دلچسپ ہو گیا۔بعض ممبران نے کہا کہ لفظ ’’یار‘‘ کارروائی سے حذف کر دیا جائے۔ اس لفظ کو جنابِ سپیکر نے بھی خوب انجوائے کیا اور اس پر تبصرہ بھی کیا۔تاہم انہوں نے اپنے لئے ’’یار‘‘ کے لفظ کا قطعاً بُرا نہیں منایا،بلکہ ہلکا سا تبصرہ بھی کر ڈالا، گویا:۔۔۔

وہ دشمنی سے دیکھتے ہیں،دیکھتے تو ہیں!

مَیں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں

سپیکر صاحب نے محترمہ مزاری صاحبہ سے یہ بھی کہا کہ مَیں آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں اور بے حد احترام کرتا ہوں۔ شیریں مزاری نے خود کو بڑی بہن کہنے پر اعتراض کیا، جس پر جناب سپیکر نے کہا کہ اگر آپ کو بڑی بہن پر اعتراض ہے تو چھوٹی بہن کہہ لیتا ہوں۔

خواتین و حضرات! یہاں پر دو مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ایک تو کسی خاتون کو بہن یا باجی یا آپا جی کہنا اکثر خواتین کو ناگوار گزرتا ہے،پھر زیادہ عمر گردانتے ہوئے بڑی بہن کہنا تو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ خواتین عمر کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوتی ہیں۔وہ جو کہتے ہیں کہ عورت کی عمر اور مرد کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہئے، کیونکہ۔۔۔

"Good music and woman are never dated "

جیسا کہ اظہر شاہ خاں(مسٹر جیدی) کا شعرہے:

آپ محفل میں کھڑے ہیں نام لیں سیدھی طرح

بھائی کہنا ہو، تو گھر سے بھائی لانا چاہئے

ایک وقت تھا جب لفظ یار کو بہت غلط اور غیر پارلیمانی تصور کیا جاتا تھا، مگر اب اس لفظ کی گونج بار بار اسمبلی میں سنائی دی، تاہم اسے اسمبلی کی کارروائی سے حذف کیا گیا یا نہیں، اس بارے میں خبر خاموش ہے۔ زمانہ بہ ترقی کر گیا ہے، پہلے کسی لڑکے کا دوسرے لڑکے کو یار کہنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اب بالخصوص کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں اور ’’ممی ڈیڈی‘‘ لڑکیاں بھی یہ لفظ اپنی سہیلیوں، بلکہ مرد کو لیگ یا کلاس فیلو کے لئے عام اور آزادانہ بولتی ہیں۔

اسمبلی کی ایک زبان ہوتی ہے،ایک احترام اور وقار ہوتا ہے۔ یہاں ہر لفظ نہیں بولا جا سکتا، معیوب تصور کیا جاتا ہے۔اِسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں لفظ ’’غیر پارلیمانی‘‘ ہے۔اب نئے سرے سے اس امر کا جائزہ لینا ہوگا کہ کون سا لفظ پارلیمانی ہے اور کون سا غیر پارلیمانی۔ ’’یار‘‘ کا لفظ ہماری اُردو شاعری اور فلمی گیتوں میں تواتر سے بولا جاتا ہے۔پٹھانے خان کے لوک گیت ’’ مینڈا عشق وی تو‘‘ میں ’’یار‘‘ استعمال ہوا ہے۔ہمیں خوف یہ ہے کہ یہ لفظ اور اسی طرح کے دیگر الفاظ جو بازاری تصور کیے جاتے تھے،ہماری روزمرہ کی گفتگو کے ساتھ اُردو ادب کا حصہ نہ بن جائیں۔ تاہم پنجابی میں اس لفظ کو اتنا معیوب تصور نہیں کیا جاتا،بلکہ محاوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔۔۔ جیسے ’’اوٹھاں نال یاری لایئے تے گھر دے بُویّ اُوچے رکھیے‘‘ ’’یار مار‘‘ ’’یاراں نال بہاراں‘‘ وغیرہ۔زبان کے حوالے سے ایک غضب موبائل فون نے بھی ڈھایا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اُردو کو انگریزی میں لکھتی ہے جسے ’’رومن اردو‘‘ کہتے ہیں۔ اس طرح اُن کی اُردو تو کمزور تھی ہی، انگریزی بھی گئی۔ اس کے علاوہ موبائل پر ہر لفظ اب مخفف اور اختصار سے استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تصویر کو صرفPIC کہتے اور لکھتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ اگر OK لکھنا ہو تو صرفK لکھ دیتے ہیں کون’’O‘‘ ڈالے۔

ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں موبائل کی زبان اسمبلی کی زبان نہ بن جائے، جس طرح میرے ایک دوست نے اپنی دادی کے وفات پانے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ’’یار، میری دادی دُنیا سےDelete ہو گئی ہیں‘‘۔اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم زبان کے ساتھ کیا سلوک، بلکہ حشر کر رہے ہیں۔اسمبلی میں شیخ رشید کا مائیک بند کر دینے کے پس منظر میں بھی حکمت ہے،کیونکہ وہ اکثر اسمبلی میں بات کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لال حویلی کے باہر تھڑے پر بیٹھے ہیں،جس طرح ہر پاکستانی فلم میں ایک مزاحیہ کردار ہوتا ہے،اس طرح ہماری اسمبلیوں میں بھی دلچسپ کردار رہے ہیں۔اگر کوئی اسمبلی کا ممبر یا سیکرٹری ہمت کر کے اُن تمام باتوں اور الفاظ کو کتابی شکل دے دے جو گزشتہ کئی برسوں سے اسمبلی کی کارروائی سے حذف کیے جاتے رہے ہیں، تو ایک اچھی خاصی مزاحیہ کتاب تخلیق ہو سکتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مطالب میں بھی اور اُس کے مفہوم میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ان حالات میں لفظ ’’یار‘‘معیوب نہیں رہا۔وہ جو علامہ اقبال ؒ نے کہا ہے۔۔۔

تغیر آ گیا کیسا تدبّر میں تخیل میں!

ہنسی سمجھی گئی گلشن میں پھولوں کی جگر چاکی

