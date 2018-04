”آئی پی ایل میں بھی وہی کام ہو رہا ہے جو پی ایس ایل میں ہوا تھا۔۔۔“ پاکستانیوں کے پسندیدہ غیر ملکی کھلاڑی کیوین پیٹرسن نے آئی پی ایل کا پول کھول دیا، ایسی بات کہہ دی کہ بی سی سی آئی کیساتھ پی سی بی کی بھی پریشانی کی حد نہ رہے گی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق انگلش کرکٹر کیوین پیٹرسن نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے چند یادگار اننگز کھیل رکھی ہیں اور اپنی طوفانی بلے بازی کی بدولت پاکستانیوں کے پسندیدہ ترین غیر ملکی کھلاڑیوں میں شامل ہوتے ہیں۔

پیٹرسن پی ایس ایل تھری کھیلنے کے بعد انڈین پریمیر لیگ (آئی پی ایل) میں کمنٹری کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں جہاں انہوں نے کھلاڑیوں کے کیرئیر تباہ کرنے والے ایک ایسے کام کی نشاندہی کی ہے جو پی ایس ایل تھری میں بھی ہوتا رہا جس پر بی سی سی آئی کیساتھ ساتھ پی سی بی بھی پریشان ہو جائے گا۔

کیوین پیٹرسن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”کھلاڑی جب کوئی برا فیصلہ لیتے ہیں بری حرکت کرتے ہیں تو انہیں بہت سخت سزاﺅں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن لگتا ہے کہ امپائرز کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ بگ بیش لیگ، پاکستان سپر لیگ اور اب انڈین پریمیر لیگ میں ہونے والی امپائرنگ کا معیار انتہائی خراب ہے! اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے! یہ لوگ کیرئیرز تباہ کر سکتے ہیں!“

Players cop a lot of stick when they go through bad patches or make bad decisions, but umpires always seem to go untouched.

The umpiring in the BBL, PSL & now IPL is well below par!

Needs to be looked at!

These guys can ruin careers!