”میں جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے اور شعیب ملک کیلئے دعا کروں گا کہ۔۔۔“ ثانیہ مرزا نے اظہر محمود کو شادی کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے ایسی کیا بات کہہ دی کہ وہ جمعہ پڑھنے اور دعا کرنے کیلئے مسجد جا پہنچے اور پھر شعیب ملک نے کیا جواب دیا؟ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راﺅنڈ اور سابق کپتان شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کو آٹھ سال ہو چکے ہیں اور دونوں نے 12 اپریل کو شادی کی سالگرہ بھی منائی جس دوران دنیا بھر میں ان کے مداحوں، دوشتوں اور رشتہ داروں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات ملے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔مشہور کامیڈین ببو برال کی بیٹی کی تصاویر منظرعام پر آئیں تو پاکستانی نوجوان آنکھیں جھپکنا بھول گئے لیکن وہ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ یہ جان کر کوئی بھی آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پایا

دلچسپ امر یہ ہے کہ اس سے اگلے ہی روز یعنی 13 اپریل کو پاکستان کے مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر اظہر محمود اور ان کی اہلیہ ایبا قریشی نے بھی اپنی شادی کی پندرہویں سالگرہ منائی اور اس موقع پر ثانیہ مرزا نے مبارکباد دینے کیساتھ ہی ایسی بات کہہ دی جو ہر شادی شدہ مرد ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔

ثانیہ مرزا نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”ایبا قریشی اور اظہر محمود کو شادی کی سالگرہ مبارک ہو۔ ہماری ٹائمنگ اور بھی درست ہو جاتی اگر ہم ایک دن بعد شادی کرتے۔۔۔ آپ دونوں کیلئے بہت بہت پیار، خوشیاں اور اظہر بھائی کیلئے بہت سارا صبر۔۔۔ مذاق کر رہی ہوں۔۔۔ آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں“

Happy Anniversary you two @EbbaQ and @AzharMahmood11 ❤️❤️ we could’ve have timed it better if we got married a day later ????????‍♀️ wish you love, happiness and Ajju bhai a loottt of sabr ???????? #justkidding

Love you both too much ????