ماروی میمن اچانک لیگی قیادت پر بھڑ ک اٹھیں ،ایسی بات کہہ دی کہ مریم نواز کے غصے کی انتہا نہ رہے گی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان مسلم لیگ ن کی رہنما ماروی میمن نے لیگی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں ہماری جماعتیں جمہوریت پسند ہوں، بدقسمتی سے اس جماعت میں صرف جی حضوری چل رہی ہے، جو اس وقت جی حضوری کے بغیر کام کررہے تھے ان کو سائیڈ پر کردیا گیا۔

we expect r pol parties 2b democratic.But when diff of opinion is dared2b voiced one is asked2 get out or considered sidelined damaging or disloyal. Instead of seeing wisdom of that diff n pulling them back in n accepting the sincerity of opinion. Here lies tragedy of jee hazoori