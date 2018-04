وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے:اعلامیہ وزیر اعظم ہاﺅس

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور آرمی چیف دو روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ۔

وزیر اعظم ہاﺅ س کی جانب جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی دو روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں ،جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر دفاع خرم دستگیربھی ان کے ہمراہ ہیں۔وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی فوجی مشق “گلف شیلڈ 1”کی تقریب میں شریک ہونگے۔گلف شیلڈ 1 کی مشقوں میں24 ممالک شریک ہیں۔وزیر اعظم ہاوس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کےمطابق سعودی عرب پہنچنے پر ان کا استقبال گورنردمام پرنس سعود بن نائف السعود نے کیا۔

خیال رہے مشترکہ مشقیں سعودی عرب کے ساحلی شہرظہران میں ہورہی ہیں ،جس میں پاکستان کے بری ،نیوی اور فضائی افواج کے دستے شریک ہیں۔

نجی چینل’’جیونیوز‘‘کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف سعودی فرمانروا شاہ سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان سےبھی ملاقات کرینگے اس کے علاوہ دونوں سربراہ عالمی رہنماوں سےبھی ملاقاتیں کریں گے۔

Upon his arrival at King Abdulaziz Airbase Dhahran, the Prime Minister was received by the Governor of the Eastern Province Prince Saud bin Nayef Al Saud. Ambassador Khan Hasham bin Saddique and Saudi Ambassador to Pakistan Nawaf al-Maliki were also present at the occasion pic.twitter.com/lXPS09YcLb