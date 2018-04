پشاور سے مسلم لیگ ن کے ایم پی اے ارباب وسیم حیات پی ٹی آئی کو پیارے ہوگئے

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاورکے حلقہ 08سے منتخب رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ارباب محمد وسیم خان پی ٹی آئی میں شامل ہوگئے ۔

PMLN heading towards extinction in Khyber Pakhtunkhwa; the only sitting MPA of PMLN in #Peshawar, Arbab Waseem Hayat officially joined #PTI today, was welcomed by CM KP @PervezKhattakCM !#KhyberPakhtunkhwaDaPTI pic.twitter.com/Qw0EMzjU0x