نواز شریف کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے ؟سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج نے بتا دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان عارضہ قلب کو نواز شریف کی زندگی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا ۔

لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی اینجیو پلاسٹی ممکن نہ ہوئی تو بائی پاس سرجری کرنا پڑسکتی ہے۔انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی شریانوں میں بندش ہے، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، سابق وزیراعظم کو جب ہسپتال داخل کرنے کی ضرورت پڑی تو انہیں کر دیا جائے گا۔دوسری جانب مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے آج نواز شریف کا معائنہ کیا۔

مریم نواز نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے حالیہ رپورٹس اور اسکینز کو بھی دیکھا، رپورٹیں مرتب کی جا رہی ہیں۔رہنما ن لیگ نے کہا کہ نواز شریف کی حالت ٹھیک نہیں، ڈاکٹروں نے تشویش کا اظہار کیا۔

