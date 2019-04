اس خاتون نے ایران میں نئی تاریخ رقم کردی ،مگر کیسے ؟جان کر آپ بھی اسے داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے

تہران(ڈیلی پاکستان آن لائن )ایران کی خاتون نے پہلی بار انٹر نیشنل باکسنگ رنگ میں اتر تاریخ رقم کردی ،24 سالہ صدف خادم نے فرانسیسی باکسر کے ساتھ اپنا پہلا میچ کھیلا اور اسے شکست دی، اپنے ملک میں خواتین کے لیے باکسنگ میں آنے کا راستہ کھولنے والی صدف اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں ۔پہلے میچ میں فتح پر صدف خادم نے اپنی جیت ایرانی خواتین کے نام کردی ،ان کا کہنا ہے کہ ان کی جیت مزید ایرانی خواتین کو اس کھیل کی جانب راغب کرے گی۔

If we show emotion, we’re called dramatic, if we dream of equal opportunity, we’re delusional, if we get angry, we’re hysterical, irrational, or just being crazy, but a woman boxing was crazy.

if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.#sadafkhadem