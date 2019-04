”ان دونوں رہنماﺅں کو عبرتناک سزا دینے کا وقت آگیا “جہانگیر ترین نے اہم اپوزیشن رہنماوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے اپوزیشن رہنماوں پر منی لانڈرنگ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں عبرتناک سزائیں دینے کا وقت آگیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ شہبازشریف،زرداری منی لانڈرنگ تحقیقات نےکرپشن اسکینڈل کاپردہ چاک کیا،ن لیگ اورپیپلزپارٹی نے غریب عوام کولوٹا۔جہانگیر ترین نے مزید کہا کہ دونوں رہنماوں کولوٹ مارکے بدلے عبرتناک سزادینے کاوقت آگیا۔

The probe into Shahbaz Sharif & Asif Zardari's money laundering network has unearthed The Biggest Corruption scandal of Pakistan's history. Both, PMLN & PPP, have shamelessly looted poor Pakistanis . It's about time they're held accountable for their callous plunder.