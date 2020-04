برطانوی ہوائی جہاز اماراتی ایئرلائن کے طیارے سے ٹکرا گیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کے ایئرپورٹ پر برطانوی فضائی کمپنی برٹش ایئرویز کا ایک طیارہ وہاں کھڑے اماراتی ہوائی جہاز سے ٹکرا گیا تاہم خوش قسمتی سے اس واقعہ میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔

خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق طیاروں میں معمولی سا ٹکراو ہوا جس کی وجہ سے دونوں طیارے کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔

خلیج ٹائمز کو بھیجے گئے پیغام میں اماراتی ایئرلائن کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک غیر ملکی پرواز دبئی ایئرپورٹ پر کھڑے اماراتی طیارے سے ٹکرائی ہے۔ واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تاہم وجوہات کے تعین کیلئے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق برٹش ایئرویز کا اے 350پیچھے کی طرف آتے ہوئے وہاں پر پارک کیے ہوئے اماراتی کمپنی کے بوئنگ 777طیارے سے ٹکرایا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی اس ٹکراو کی کچھ تصاویر پوسٹ کی گئی ہیں۔

British Airways A350K (G-XWBA) and Emirates B773 (A6-EBR) both got stabilizer damage in a ground collision while A350 was pushed-back at Dubai-Intl AP (OMDB). The return flight #BA106 to London was canceled. @airline_kitty https://t.co/W1N9UWHbNp pic.twitter.com/9alSzUP4cB