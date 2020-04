وہ ملک جہاں کورونا وائرس کی وبا کے باوجود عام انتخابات جاری ہیں

سیول(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاون کا شکار ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی جارہی ہے وہیں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں اس وقت قومی اسمبلی کیلئے عام انتخابات ہورہے ہیں۔

بی بی سی کے مطابق عالمی وبا کے دوران جنوبی کوریا میں عام انتخابات کا انعقاد کیاگیا ہے، شہری ماسک اور دستانے پہن کر ووٹ ڈالنے کیلئے پولنگ اسٹیشنز میں جارہے ہیں تاکہ ووٹنگ کے دورن وہ اس مرض سے خود کو بچاسکیں۔

جنوبی کوریا کے انتخابی محکمے کی جانب سے جاری کردہ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کیلئے ماسک اور دستانے لازمی ہیں پولنگ سٹیشن میں داخلے سے قبل سکریننگ کروانااورپولنگ اسٹیشنز کے باہر لگی قطاروں میں ایک میٹر کا فاصلہ رکھنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جن کا درجہ حرارت 37 سے زیادہ ہوگا ان کیلئے مخصوص کلینکس مٰیں پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔

