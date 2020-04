کورونا وائرس سے جمعیت علماءاسلام کے لیڈر کا انتقال لیکن ان کی تدفین کس طرح کی گئی اور جنازہ کیسے پڑھایا گیا ؟

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا وائرس کے وار اس وقت پوری دنیا میں جاری ہیں اور اب تک 19 لاکھ سے زائد افراد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد بھی ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ، ایسی صورتحال میں حکومت پاکستان کی جانب سے بار بار احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کیلئے کہا جارہاہے جبکہ وائرس کے باعث انتقال کر جانے والوں کی تدفین کیلئے بھی ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق جمعیت علمائے اسلام ضلع مانسہرہ کے نائب امیر اور مدرسہ سراج العلوم کے مہتمم ، نامورعالم دین حضرت مولانا شاہ عبد العزیز کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کرگئے ۔” وائس آف امریکہ “ کی جانب سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتاہے کہ ایک مقام پر ان کی قبر تیار کی جارہی ہے جبکہ اردگرد بڑی تعداد میں احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر لوگ کھڑے ہیں اور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ۔

وائس آف امریکہ کی جانب سے اس ویڈیو کے بار ے میں تفصیلات بھی فراہم کی گئیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ 14 اپریل کو پاکستان کی مذہبی جماعت جمعیت علماءاسلام کے مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے رہنما کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے تھے ، تاہم ان کے پیروکاروں نے نماز جنازہ اور تدفین کے وقت کسی قسم کی کو ئی بھی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیں ۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ کے موقع پر بڑی تعداد میں ان کے پیروکار موجود ہیں جنہوں نے چہروں پر ماسک بھی نہیں پہن رکھے اور ایک خطرناک حد تک ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ کھڑے ہیں ۔حکومت پاکستان کی جانب سے تدفین کیلئے خصوصی ایس او پیز جاری کی گئیں ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس کے باعث انتقال کرنے والوں کو دفنایا جا رہاہے تاہم اس موقع پر کسی قسم کی کوئی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا گیا ۔

Maulana Shah Abdul Aziz, a local leader of Pakistan’s religious party Jamiat Ulama-e-Islam died of COVID-19 in Mansehra on April 14.His followers, however didn't follow the social distancing guidelines in the funeral service.Some Pak clerics say #Coronavirus was not for Muslims. pic.twitter.com/eJTG6GQ8Kz