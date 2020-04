"ہم قرنطینہ میں ہیں مگراندرکے شیطان کو۔۔۔"اداکارہ زارا نور عباس پاکستانیوں ...

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی نامور اداکارہ زارا نور عباس سوشل میڈیا صارفین کی بے جا تنقید پر سیخ پا ہوگئیں۔ انہوں نے ادکار شہروز سبزواری کی پوسٹ پر صدف کنول کے کمنٹ کو موضوع بنا کر قیاس آرائیاں کرنے والوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

اداکار شہروز سبزوار نے اپنی والدہ صفینہ بہروز کی سالگرہ پر ان کے ساتھ اپنی ایک تصویر انسٹا شیئر کی تھی جس پر پاکستان فیشن انڈسٹری کی مقبول ماڈل صدف کنول نے "ماما" لکھ کر کمنٹ کیا، لوگوں نے صدف کی جانب سے شہروز کی والدہ کو ماما کہنے کا کچھ اور ہی مطلب لے لیا اور شہروز اور صدف کے درمیان تعلقات کے حوالے سے قیاس آرائیاں شروع کردیں جس پر صدف نے اپنا کمنٹ ڈیلیٹ کردیا تاہم اداکارہ زارانور عباس نے سوشل میڈیا صارفین کی اس حرکت پر شدید ناپسندیدگی کااظہارکیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ردعمل دیتے ہوئے زارا نور عباس نے لکھا کہ " ایک شخص نے دوسرے شخص کی والدہ کو "ماما" کہا تو یہ ایک قومی خبر بن گئی۔ یہ جان کر حیران ہوں کہ ہم لوگوں نے خود کو تو قرنطینہ میں ڈال لیا ہے لیکن اپنے اندر کے شیطان کو بند نہیں کیا، اگر کوئی اب بھی اس خبر کو رواں ماہ کی سب سے بڑی خبر سمجھتا ہے تو وہ یقین کرلے کہ اس نے اپنے تین ماہ برباد ہی کیے ہیں۔ انہوں نے لاک دا گوسپ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا"۔

Someone called someone's mother 'mama' today and it became national news. Surprised to know we are all locked in Quarantine but guess didn't lock our inner demons. You wasted 3 weeks of your life if you still thought this was the biggest news of the month! #LocktheGossip