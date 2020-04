کورونا سے جنگ،ڈیرن سیمی کاپاکستانیوں کے نام اہم پیغام

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)کرکٹ کی دنیا کی ہردلعزیز شخصیت ویسٹ انڈیز کے نامور کھلاڑی اور پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی ایک بار پھر پاکستانیوں کیلئے خاص پیغام کے ساتھ میدان میں آگئے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پرجاری کیے گئے اپنے پیغام میں انہوں نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کیخلاف بنائے گئے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے فنڈ میں اپنا حصہ شامل کریں۔

اپنے ویڈیو پیغام میں ان کہنا تھاکہ ’میرا یہ خاص پیغام پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہے، آپ کے وزیراعظم نے کورونا سے جنگ لڑنے کے لیے ریلیف فنڈ کا اعلان کیا ہے جس کے لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں‘۔ انہوں نے کہا یہ مددپاکستان کی کورونا وائرس سے جنگ کیلئے مددگار ثابت ہوگی، اور آ پ کے عطیات کسی کے کام آئیں گے۔

PM @ImranKhanPTI leading from the front...help him out by donating towards PM’s Covid Relief Fund at https://t.co/nXFe9h9WcQ

We are our brothers keeper let’s help each other. #Pakistanis4Pakistanis pic.twitter.com/7dR5aixgZV