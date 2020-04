”یہ دیکھیں! لاہور میں برف باری بھی ہو چکی ہے “ شعیب اختر نے سنیل گواسکر کو ”کرارا“ جواب دیدیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے بھارتی بیٹنگ لیجنڈ سنیل گواسکر کو پاک، بھارت سیریز سے متعلق بیان پر ’کرارا‘ جواب دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر نے گزشتہ ہفتے کورونا فنڈ میں رقم جمع کرنے کیلئے دونوں ممالک کے درمیان تین ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کرانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ صورتحال کے دوران میں دونوں ممالک کے درمیان سیریز کرائی جائے اور یہ پہلا موقع ہو گا کہ دونوں ممالک کے عوام ہی سیریز کے نتائج پر مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر ویرات کوہلی سنچری بنائے گا تو ہم خوش ہوں گے، اگر بابراعظم سنچری بنائے گا تو بھارتیوں کو خوشی ہو گی۔

بھارت کے ورلڈکپ وننگ کپتان کپل دیو، انڈین پریمیر لیگ (آئی پی ایل) کے سابق چیئرمین راجیو شکلا نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا جبکہ بھارت کے بیٹنگ لیجنڈ سنیل گواسکر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لاہور میں برف باری کے امکانات پاک، بھارت کی باہمی کرکٹ سیریز سے کہیں زیادہ ہیں اور ہم دونوں ٹیموں کے درمیان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ٹورنامنٹ میں مقابلے کی توقع ہی کر سکتے ہیں۔

شعیب اختر نے پہلے کپل دیو اور راجیو شکلا کے بیان کے بعد اپنی تجویز کی حمایت میں مزید دلائل دئیے اور اب انہوں نے سنیل گواسکر کو بھی زبردست جواب دیدیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سنیل گواسکر کے اس بیان کی فوٹیج کیساتھ لاہور کے ایک علاقے کی تصویر شیئر کی جس میں سڑک پر برف دکھائی دے رہی ہے اور لکھا ” دیکھیں سنی بھائی، لاہور میں گزشتہ سال برف باری ہوئی تھی، لہٰذا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔“

Well Sunny bhai, we did have a snowfall in Lahore last year :)

So nothing is impossible. pic.twitter.com/CwbEGBc45N