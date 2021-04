بابر اعظم نے قوم کے نام اہم پیغام جاری کردیا

سنچورین(ڈیلی پاکستان آن لائن )ون ڈے کرکٹ میں نمبر ون رینکنگ حاصل کرنے والے پاکستانی کپتان بابر اعظم نے قوم کے نام اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کی مدد سے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میرے الفاظ اس محبت کا اظہار نہیں کرسکتے جو مجھے فینز سے ہے،خاص طور پر میرے اپنے ملک کے لوگ،آپ کے اعتماد اور سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا،عزت دینے کا شکریہ ،سپورٹ کرتے رہیں،دعا کرتے رہیں اور اعتماد کرتے رہیں۔

Words cannot define the gratitude I have for my fans & especially the people of my country. This couldn’t have been possible without your unwavering support & trust. Thank you for making me feel blessed & honoured. Keep supporting. Keep praying. Keep believing. #PakistanZindabad pic.twitter.com/oR4UF6xqmK