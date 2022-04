پاکستان کے آل راؤنڈرشاداب خان نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نے عمرے کی سعادت حاصل کرلی ہے۔

نجی ٹی وی" جیو نیوز "کے مطابق لیگ اسپنر شاداب خان نے عمرہ ادا کرنے کی خبر سوشل میڈیا پر حرم شریف میں لی گئی ایک تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے اپنے مداحوں کو دی۔شاداب خان کو تصویر میں احرام باندھے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

Alhamdulillah, performed Umrah. Prayed for my country, for humanity, for peace, for prosperity and above all health for everyone. May Allah bless you all. pic.twitter.com/UbeNRtFS9J