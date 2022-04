عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آگئیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی معروف جوڑی عالیہ بھٹ اور رنبیر کپور کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اب ان کی شادی کی دلکش تصاویر اور ویڈیوز بھی منظر عام پر آگئی ہیں۔

بھارتی خبر رساں اداروں اور سوشل میڈیا پر گزشتہ ہفتوں سے رنبیر اور عالیہ کی شادی کی خبریں زیر گردش رہنے کے بعد بالآخر دونوں سٹارز گزشتہ روز رشتہ ازدواج میں بندھ گئے، دونوں کی شادی کے تذکرے تاحال زبان زدِ عام ہیں اور اب اداکارہ نے شادی کی تصاویر سماجی رابطے کی فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر شیئر کردیں۔

رنبیر کپور نے سنہرے رنگ کی شیروانی جبکہ عالیہ بھٹ نے دلکش لہنگا زیب تن کیا۔ شادی کی تقریب میں رنیبر کی قریبی رشتے دار کرینہ کپور، کرشمہ کپور سمیت دیگر بالی ووڈ کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔

Congratulations to #RanbirKapoor & @aliaa08

for getting married...I hope for a successful and loving married life for both of them#RanbirAliaWedding #RanbirKapoorAliaBhattWedding#KapoorFamily #AliaBhatt pic.twitter.com/aaibc6SfDi