لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان جونیئر لیگ کی تفصیلات جاری کردیں۔

پی سی بی نے پاکستان جونیئر لیگ کے انعقاد کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز کردیا ہے۔ اس ضمن میں پی سی بی نے رواں سال اکتوبر میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی درخواستوں کی وصولی کا آغاز کردیا ہے۔پی سی بی نے حقوق کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں جن میں ٹائٹل اسپانسر شپ، لائیو سٹریمنگ، کٹیگری سپانسرشپ اور ٹیم فرنچائزز شامل ہیں۔

پی سی بی کے مطابق ان حقوق کے حصول میں دلچسپی رکھنے والی پارٹیز پی سی بی کی ویب سائٹ پر دستیاب ڈاکومنٹنس سے پی جے ایل کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا فارم ڈاؤن لوڈ کرکے اسے اپنی درخواست کے ہمراہ 26 اپریل 2022 سے قبل bidding@pcb.com.pk پر بھجواسکتی ہیں۔

دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ کئی دنوں کی انتھک محنت اور منصوبہ بندی کے بعد انہوں نے آج، دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی لیگ، پاکستان جونیئر لیگ کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی درخواستوں کی وصولی کا آغاز کردیا ہے۔ وہ یہ ٹورنامنٹ رواں سال اکتوبر میں منعقد کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

