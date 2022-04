معاشی حالات ہماری توقعات سے کہیں زیادہ گھمبیر، لنگر خانوں کو نہیں چلایا جاسکتا، حکومت کا اصل کام روزگار کی فراہمی ہے: وزیراعظم

اسلام آباد(ویب ڈیسک) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی حالات ہماری توقعات سے کہیں زیادہ گھمبیر، لنگر خانوں کو نہیں چلایا جاسکتا، حکومت کا اصل کام روزگار کی فراہمی ہے۔

شہبازشریف نے سینئر صحافیوں کو دیئے گئے افطار ڈنر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ڈاکٹر اجازت دینگے پھر نواز شریف پاکستان آئیں گے، مجھے معاشی ماہرین اور کاروباری طبقے نے صاف صاف کہا ہے کہ نیب کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی، ہم کوشش کرینگے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، حکومت کا اصل کام روزگار کی فراہمی ہے، لنگر خانوں کو نہیں چلایا جاسکتا، جس نے لنگر خانے بنانے ہیں وہ حکومت میں نہ آئے۔

وزیراعظم نے مزید کہا کہ اپنے بیٹے کو وزیراعلیٰ بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، ہم نے وزارت اعلیٰ کی آفر پرویز الٰہی کو کی تھی، جب وہ اپنی بات سے پھر گئے بعد میں پارٹی نے حمزہ کو نامزد کیا، ایک دو دن میں کابینہ مکمل ہوکر عوام کے سامنے آجائے گی، عمران خان کے سازش کے الزامات کا جواب بھی دینگے، عمران خان نے پہلے توشہ خانہ کا قانون تبدیل کیا، توشہ خانہ میں ایک ہار، ایک انگوٹھی اور ایک گھڑی نہایت کم قیمت پر خریدے اور بعد میں انہیں دبئی میں فروخت کر دیا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے وزارت توانائی کے ذمہ داروں سے بجلی کے کارخانوں کو ایندھن فراہمی سے متعلق پوچھا، میں نے افسروں سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ پوچھی، افسر پہلے آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، ہم نیب کے خوف کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پارہے تھے، ہیلتھ کارڈ پروگرام اصل میں نواز شریف کا دیا ہوا ہے، اگر 2018 میں ہماری حکومت ہوتی تو اب تک یہ کارڈ ہم پورے پاکستان میں دے چکے ہوتے، پٹرول پر جتنی سبسڈی پچھلی حکومت نے دی ہے وہ حکومت کے ایک سال کے اخراجات کے برابر ہے۔

